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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ورد من الفلكي الشوافي يتحدث عن الظاهرة التي وقعت اليوم في سماء صنعاء !

علق الفلكي اليمني عدنان الشوافي على ظهور الشمس وحولها هالة في سماء صنعاء واثارت استغراب الناس وقال الشوافي إن ما حدث من ظاهرة في سماء صنعاء اليوم الثلاثاء من ظهور هالة حول الشمس هي ظاهرة تعتبرة فيزيائية طبيعية و لها عدة اسماء شائعة هالة الشمس / هالة رامبو / كلب الشمس / هالة ٢٢ درجة / قرنية الشمس مضيفا ان الظاهرة ناتجة عن انكسار أشعة الشمس بواسطة بلورات الجليد نتيجة وجود طبقة من السحب المرتفعة عادة فوق ٦ كيلومتر وبشكل بلورات جليدية وقال إن الشائع شعبيا بأنها مؤشر لامطار غزيزة هذا المفهوم نتفق معه في اليمن و البلدان المدارية التي يكون عادة السبب الرئسي لتكون الهالات هو وجود السحب المرتفعة و نشاط الطقس جديد اب برس Advertisements ​

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