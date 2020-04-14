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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"بالصورة أحد أكبر سدود صنعاء فارغا بعد ليلة صعيبة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة !

شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها إمتدادا إلى مناطق ومديريات الريف, أمطارا غزيرة عقبها سيول جارفة. واستمرت الأمطار الغزيرة لعدة ساعات, تدافع على إثرها سيول جارفة وصل معظمها وأعنفها إلى أحياء وشوارع العاصمة صنعاء. جديد اب برس Advertisements ​

وتسببت السيول بأضرار جسيمة مادية وبشرية, طالت تجمعات ومنازل المواطنين ومزارعهم وجرف مركبات عدة. وضاعف خطر السيول الجارفة على العاصمة صنعاء المكتظة بالمنازل, انهيار سد شاحك بمديرية خولان محافظة صنعاء.

وتظهر الصورة المرفقة مع الخبر السد وهو فارغا تماما من المياه نتيجة انهياره بفعل ضغط تجمع وتدافع المياه إليه.

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