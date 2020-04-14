هل شاهدتم الدائرة السوداء التي ظهرت اليوم حول الشمس في معظم المحافظات اليمنية ..شاهدو المفاجأة التي تم اعلانها الأن بشأنها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الفلكي اليمني محمد عياش، سبب ظهور هالة دائرية حول الشمس بشكل قوس قزح شاهدها المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية بالساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء. وقال الفلكي محمد عياش، في بيان صحفي أن ظهور هالة في السماء على شكل حلقة دائِرية حول الشمس في بعض المحافظات اليمنية وخاصةً الجبلية خلال هذه الأيام، يُدلِل على وجود نِسب عالية من بخار الماء في الطبقات المُنخفضة للغلاف الجوي، والتي تعمل على خفت وإنكسار ضوء الشمس وتقسيمهِ إلى أطياف مُلونة شبيهة بألوان قوس قزح، وعادةً مايكون ظهورها خلال الفترة الأولى من النهار (الفترة الصباحية) وعِند بِدء فعالية نشاط تكاثُف السُحب الركامية بشكلٍ سريع وتحول الأجواء بعدها إلى ماطرة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو • بـ”بجامة النوم” وشعر مبلول .. هيفاء وهبي تصدم حمهورها بظهور جريء وصادم ..شاهد • عاجـــل : قرار سعودي جديد للمواطنين والمقيمين.. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • السعودية : بهذة الطريقة والحيلة السهلة تستطيع الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام ..شاهد الفيديو Advertisements • السعودية : مواطن رفض ابراز هويته لرجال الأمن لسبب لا يخطر على بآل أحد .. لكن نهايته كانت مروعة وغير متوقعة ..شاهد الفيديو • عاجـــل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم بعد اطلاق الكويت هذا التحذير الطارئ من أبشع كارثة في التاريخ ..ما الذي سيحدث ..تفاصيل مرعبة • كويتي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. لكن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره ..(شاهد صور وتفاصيل) • هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة) • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر ----------------------- وأضاف: وهي غالباً ما تُبشر بالخير الوفير وإستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة لِعدة أيام. وشاهد المواطنين بعدة محافظات دائرة ملونة شبيهة بقوس قزح حول الشمس.

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