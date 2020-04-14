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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني ( 10 سنوات ) ينقذ والده من السجن والغرامة والترحيل ، ويثير اعجاب كل ضباط القسم ..شاهد معجزة هذا الطفل الصغير ( فيديو مدهش )

كاد مغترب يمني يدفع ثمنا باهظا بالسجن والغرامة والترحيل من امريكا .

فحمل السلاح الابيض والتجول به في الاسواق يعد جريمة كبيرة في القانون الامريكي لكن الطفل تمكن من انقاذ والده .

فقد القت السلطات في ولاية فلوريدا الامريكية القبض على مغترب يمني وطفله حيث كانا يرتديان الجنمبية اليمنية ويتجولان في احد الاسواق واقتادتهم الى الشرطة . وفي القسم استطاع الصغير ان يبهر كل افراد القسم بل وشاركوه الرقص بعد ان اقنعهم ان هذا تقليد شعبي في اليمن مع قدوم شهر رمضان المبارك ، ثم قام هو ووالده بالرقص داخل القسم . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طفل يمني ( 10 سنوات ) ينقذ والده من السجن والغرامة والترحيل ، ويثير اعجاب كل ضباط القسم ..شاهد معجزة هذا الطفل الصغير ( فيديو مدهش ) وردنا الان..الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يتلقون هذا الخبر الكارثي الذي اربك كل حساباتهم لأنه سيقلب محافظة مأرب راسا على عقب في غاية الخطورة..أمير قطر يتلقى قبل قليل خبر كارثي من هذا المنظمة الدولية ..والسعودية والامارات يطيرون فرحا لأنهم كانو يحلمون ان يتحقق ذلك Advertisements ورد للتو ...السلطات السعودية تثير الرعب والهلع في كل المدن السعودية وتعلن قبل قليل عن هذا العدد المخيف للمصابين بفيروس كورنا القاتل ( تعرف على عدد المصابين ) اول رئيس دولة يؤكد علاج فعال لفيروس كورونا القاتل ويقسم بالله ان احد من مواطنيه او المقيمين في بلده سيموت بالفيروس وردنا الان ..الموت يفجع الملك سلمان ، وبيان عاجل من الديوان الملكي السعودي والحزن يعم المدن السعودية كلها خليجية تقتل زوجها وتهز المجتمع الخليجي، ليس لأنها قتلته بطريقة وحشية لا تخطر على بال ابليس، بل لأن مافعلته بالجثة هو المرعب والمخيف ..لن تصدق مافعلت عبد الملك الحوثي يوافق على اطلاق سراح 40 اسير مقابل أسير واحد فقط في قبضة الشرعية رغم ان الاسير ليس قائد عسكري ولا مشرف ( صورة + الاسم ) وتعهد الاب بعدم تكرار هذا الامر وانطلق خارجا من القسم غير مصدق نفسه انه نجا من الورطة التي اوقع نفسه فيها .

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