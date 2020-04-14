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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يتلقون هذا الخبر الكارثي الذي اربك كل حساباتهم لأنه سيقلب محافظة مأرب راسا على عقب



كشف موقع الخبر اليمني معلومات مؤكدة تفيد أن لدى مليشيا الحوثي قائمة طويلة بأسماء مشايخ ووجهاء متعاونين مع التحالف في مدينة مأرب. وأشارت المعلومات إلى أن القائمة تشمل إحداثيات منازل هؤلاء المشايخ والوجهاء، إضافة إلى معلومات أخرى مشفرة لم يستطع المصدر الذي اطلع على القائمة قراءتها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طفل يمني ( 10 سنوات ) ينقذ والده من السجن والغرامة والترحيل ، ويثير اعجاب كل ضباط القسم ..شاهد معجزة هذا الطفل الصغير ( فيديو مدهش ) وردنا الان..الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يتلقون هذا الخبر الكارثي الذي اربك كل حساباتهم لأنه سيقلب محافظة مأرب راسا على عقب في غاية الخطورة..أمير قطر يتلقى قبل قليل خبر كارثي من هذا المنظمة الدولية ..والسعودية والامارات يطيرون فرحا لأنهم كانو يحلمون ان يتحقق ذلك Advertisements ورد للتو ...السلطات السعودية تثير الرعب والهلع في كل المدن السعودية وتعلن قبل قليل عن هذا العدد المخيف للمصابين بفيروس كورنا القاتل ( تعرف على عدد المصابين ) اول رئيس دولة يؤكد علاج فعال لفيروس كورونا القاتل ويقسم بالله ان احد من مواطنيه او المقيمين في بلده سيموت بالفيروس وردنا الان ..الموت يفجع الملك سلمان ، وبيان عاجل من الديوان الملكي السعودي والحزن يعم المدن السعودية كلها خليجية تقتل زوجها وتهز المجتمع الخليجي، ليس لأنها قتلته بطريقة وحشية لا تخطر على بال ابليس، بل لأن مافعلته بالجثة هو المرعب والمخيف ..لن تصدق مافعلت عبد الملك الحوثي يوافق على اطلاق سراح 40 اسير مقابل أسير واحد فقط في قبضة الشرعية رغم ان الاسير ليس قائد عسكري ولا مشرف ( صورة + الاسم ) ووفقا للمعلومات فقد كان الشيخ علي حسن بن غريب على رأس هذه القائمة، ما يؤكد بالفعل أن المليشيا بدأوا بقصف هذه الأهداف، حيث استهدفوا قبل يومين منزل بن غريب، وألحقوا بها أضرارا كبيرة، ورغم ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، في عملية الاستهداف، إلا أن المعلومات تؤكد أن المنزل بحد ذاته كان هدف وسيتبعه استهداف لمنازل باقي المشائخ.

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