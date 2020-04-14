وقّع، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، مساء الثلاثاء، مع مكتب أبو وضاح للتجارة والمقاولات العامة، عقدًا لإنشاء مدرجات لملعب الفقيد ناصر الخليفي بتمويل من السلطة المحلية.
وبحسب ما نشره المحافظ على صفحته في "الفيس بوك"، فأن هذا العقد يأتي استكمالا لمشروع تعشيب المعلب الجاري تنفيذه، والذي أنجز منه ما يقارب 50 %".
وتُعد هذه المشاريع الرياضية في المحافظة الجاري تنفيذها ضمن اهتمامات المحافظ بالشباب، وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل من السلطة المحلية... - محافظ شبوة يوقع عقدًا لإنشاء مدرجات لملعب الفقيد ناصر الخليفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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