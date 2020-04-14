بتمويل من السلطة المحلية... - محافظ شبوة يوقع عقدًا لإنشاء مدرجات لملعب الفقيد ناصر الخليفي 

وقّع، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، مساء الثلاثاء، مع مكتب أبو وضاح للتجارة والمقاولات العامة، عقدًا لإنشاء مدرجات لملعب الفقيد ناصر الخليفي بتمويل من السلطة المحلية.

وبحسب ما نشره المحافظ على صفحته في "الفيس بوك"، فأن هذا العقد يأتي استكمالا لمشروع تعشيب المعلب الجاري تنفيذه، والذي أنجز منه ما يقارب 50 %".

وتُعد هذه المشاريع الرياضية في المحافظة الجاري تنفيذها ضمن اهتمامات المحافظ بالشباب، وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لهم.