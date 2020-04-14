شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مؤخرة سما المصرى : فى فيديو مسرب لها تشرح فيها تكبير المؤخرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مؤخرة سما المصرى : فى صورة مسربة لها تشرح فيها تكبير المؤخرة، ودائما سما المصرى لاتهتم بشىء اكبر من مؤخرتها فعندما تذكر المؤخرة لابد ان ياتى ذكر سما المصرى وفى هذه الصورة تستعرض سمـا صورة مؤخرتها بشكل مختلف .

الغريب فى الامر ان احد المتابعين سألها عن كيفية تكبير مؤخرتها فردت بسعادة وسرور وبرود ايضا

سمـا تشرح كيف تكبر المؤخرة

: “ههه… وانا في لايف اللوبس امبارح حد من الفانز طلب مني طريقه لتكبير الابراج فاضطريت اني اعمل تمارين سكوات لتكبير الابراج وكان دا حالي…طلباتكم أوامر”

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وتثير سما المصرى الجدل فى كل تحركاتها وتدخل دائما معارك هنا وهناك بسبب تصريحاتها وتصريحات الاخرين حول تصرفاتها الغريبة .

اخر تلك التصرفات ظهورها بمعرض الكتاب وهى بالبيجامة والشبشب .





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