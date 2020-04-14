أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2020 وهي كالتالي :

مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن يكشف صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية https://www.elyamnelaraby.com/473524/ قرقاش يبحث مع غريفيث جهود وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/473526/ الحوثيون يجددون القصف على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/473529/ السلطة المحلية بمأرب تقر إغلاق مؤقت لأسواق القات ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473540 مدير شرطة الحديدة: المليشيا الانقلابية مستمرة في خرق الهدنة https://www.elyamnelaraby.com/473541 منظمة: إعدام الحوثي 4 صحفيين "غير مقبول" https://www.elyamnelaraby.com/473547 جمال مُحسن: لابد من الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/473548/ تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/473551/ اجتماع صحي موسع بعدن يناقش الاستعدادات الطبية اللازمة لمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473554/ ميليشيا الحوثي تفضح حقيقة مؤشرات الأمم المتحدة الإيجابية لوقف الحرب https://www.elyamnelaraby.com/473562 انتشال مدفع أثري عمره نصف قرن من بحر صيرة بعدن .. صورة https://www.elyamnelaraby.com/473567 بيان مهم صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي (النص) https://www.elyamnelaraby.com/473575 الفلكي الشوافي: حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/473576/ اللواء بن بريك يشيد بدور المرأة في تعزيز وحدة الصف الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/473582

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