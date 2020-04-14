الإرياني : الحوثيون مرتزقة إيران وعملائها في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

جدد وزير الإعلام، معمر الإرياني، التأكيد على عمالة ميليشيا الحوثي الإنقلابية للنظام الإيراني .



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وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، "انقلبت المليشيا الحوثية بدعم ايراني على الدولة والدستور والنظام والقانون والاجماع الوطني، شردوا اليمنيين من منازلهم وقراهم ونكلوا بهم،فكان الأشقاء في السعودية سباقين لاحتضانهم وتقديم الدعم لاستعادة دولتهم وهويتهم وتحرير بلدهم من مرتزقة ايران، وهي مواقف تاريخية لن يسناها اليمنيون" .

واضاف "المرتزق من يعمل لصالح نظام أجنبي للأضرار ببلده او بلد جار، أما العميل من يقود انقلابا على الدولة والمجتمع ويسبب الخراب في بلده تنفيذا لاجندة اسياده التدميرية" .. مشيراً إلى أنه في الحالتين الحوثيون مرتزقة ايران وعملائها وهذا محل اجماع، وعندما أراد العالم جرهم للسلام ذهب لمخاطبة اسيادهم في طهران