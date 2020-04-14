الفلكي الشوافي: حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

صنعاء - الخليج 365

قال الفلكي عدنان الشوافي، بأن سماء صنعاء شهدت اليوم الثلاثاء، حدوث ظاهرة قرنية الشمس.



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وأضاف الشوافي في بيان له "ما حدث من ظاهرة في سماء صنعاء اليوم هو ظهور هالة حول الشمس هذة الظاهرة تعتبرة فيزيائية طبيعية".

وبين أن "لها عدة أسماء شائعة هالة الشمس / هالة رامبو / كلب الشمس / هالة ٢٢ درجة / قرنية الشمس، وهي ناتجة عن انكسار أشعة الشمس بواسطة بلورات الجليد نتيجة وجود طبقة من السحب المرتفعة عادة فوق ٦ كيلومتر وبشكل بلورات جليدية.

وأشار إلى أن "الشائع شعبيا بأنها مؤشر لامطار غزيزة هذا المفهوم نتفق معه في اليمن والبلدان المدارية التي يكون عادة السبب الرئيسي لتكون الهالات هو وجود السحب المرتفعة ونشاط الطقس".