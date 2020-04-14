شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. فريق من وزارة الصحة يطلع على احتياجات المرافق الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش ووكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، مع فريق من وزارة الصحة العامة والسكان برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور احمد الكمال، احتياجات المرافق الصحية في المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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واطلع المخلافي من الفريق على نتائج زيارة فريق الوزارة للمحافظة، والمحضر المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية حول الادوار والمهام بينهما.

وكان فريق وزارة الصحة زار هيئة مستشفى الثورة العام، ومركز الاطراف الصناعية، وقسم غسيل الكلى ووحدة انتاج الاكسجين، والمستشفى العسكري وتم الاطلاع على الخدمات التي تقدمها واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.