عـــــاجل : "الفلكي الشوافي" يفجرها مدوية ويعلن حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء صنعاء تعلن عن مؤشر سيحدث خلال الايام القادمة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء صنعاء ما حدث من ظاهرة في سماء صنعاء اليوم الثلاثاء ١٤ ابريل ٢٠٢٠ هو ظهور هالة حول الشمس هذة الظاهرة تعتبرة فيزيائية طبيعية و لها عدة اسماء شائعة هالة الشمس / هالة رامبو / كلب الشمس / هالة ٢٢ درجة / قرنية الشمس ... وهي ناتجة عن انكسار اشعة الشمس بواسطة بلورات الجليد نتيجة وجود طبقة من السحب المرتفعة عادة فوق ٦ كيلومتر وبشكل بلورات جليدية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

الشائع شعبيا بانها مؤشر لامطار غزيزة هذا المفهوم نتفق معه في اليمن و البلدان المدارية التي يكون عادة السبب الرئسي لتكون الهالات هو وجود السحب المرتفعة و نشاط الطقس. الفلكي عدنان الشوافي

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