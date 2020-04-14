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فلكي يمني يفسر الحدث الذي ظهر في سماء صنعاء وعلاقته بمؤشر الأمطار الغزيرة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي سبب حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء صنعاء وعلاقتها بمؤشر الأمطار الغزيرة .


وقال الفلكي الشوافي في منشور على صفحته “فيسبوك” رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية”: (ما حدث حول الشمس في سماء صنعاء اليوم الثلاثاء ليست هالة وإنما ظاهرة تعتبر فيزيائية طبيعية). 

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مؤكدا أن لهذه الظاهرة عدة أسماء شائعة منها “هالة الشمس، هالة رامبو، كلب الشمس، هالة ٢٢ درجة،  قرنية الشمس”، لافتا إلى أنها  ناتجة عن انكسار أشعة الشمس بواسطة بلورات الجليد نتيجة وجود طبقة من السحب المرتفعة عادة فوق ٦ كيلومترات وبشكل بلورات جليدية.


وأضاف قائلا: “الشائع شعبيا بأنها مؤشر لأمطار غزيرة، وهذا المفهوم نتفق معه في اليمن والبلدان المدارية التي يكون عادة السبب الرئيسي لتكون الهالات هو وجود السحب المرتفعة ونشاط الطقس”.
 

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