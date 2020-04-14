شكرا لقرائتكم خبر عن الكارثة التي كاد مدير مديرة حات بمحافظة المهرة ان يتسسب بها وكيف خالف توجيها الحكومة وقرارات محافظ المحافظة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مدير مديرة حات بمحافظة المهرة محسن محمد مشخفي على تنظيم مهرجان المحالبة والمزاينة والرماية خلال الفترة من 10 - 13 ابريل وهي الايام التي اعلنت فيها السلطة المحلية اغلاق المحافظة ومنع الدخول والخروج منها بعد اكتشاف اول حالة مصابة بفيروس كرونا بمحافظة حضرموت

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جديد "الخليج 365"

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من خلال الصور نضع علامات استفهام عديدة حول الاحتفال ففي الوقت الذي اصدر المحافظ قرار اغلاق المحافظة ومنع التجمعات يقدم مدير مديرة حات على تنظيم مهرجان وتحت رعاية المحافظ ... فهل أُ علم المحافظ بالمهرجان ووافق عليه ؟



مصدر محلي نفى نفياً قاطعا علم المحافظ بما حدث او ان مدير مديرة حات ابلغ المحافظة بتنظيم المهرجان

مصدر قبلي تساءل بمرارة عن النتائج الوخيمة التي يمكنها ان تترتب على اقامة هذا المهرجان في هذا التوقيت فيما اذا قدر الله وحضر مصاب بالفيروس الذي ارعب العالم وسط هذه الحشود

المصدر طالب بالتحقيق في الموضوع ومحاسبة الاطراف التي انتهكت قرارات الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة ومحاسبة المتورطين في الموضوع حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاقدام على مثل هكذا كوارث