26 غارة يشنها طيران العدوان و 77 خرقاً للمرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الطيران السعودي الحربي الخليج 365 – متابعات شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 26 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية على محافظات الجوف ومأرب وصعدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية خب والشعف بالجوف وثمان غارات على صرواح بمأرب وثلاث غارات على مجازة في باقم بمحافظة صعدة . وعلى صعيد متصل بالعدوان رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 77 خرقاً خلال ألـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجواء مدينة حيس والجاح و38 خرقًا بقصف مدفعي بـ156 قذيفة و36 خرقًا بالأعيرة النارية.

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