شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني شهير : يصدر توضيح هام بشأن الظاهرة الطبيعية التي شهدتها سماء صنعاء وعدة محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سياسي سعودي يحذر بلاده من مؤامرة قادمة من اليمن ويهاجم الأمم المتحدة هجوم حوثي كبير على مواقع قوات الجيش شرق صنعاء في جبهة نهم وزير النفط لأول مرة .. يزيح الستار عن حقيقة امتلاك اليمن لاكبر مخزون نفطي في العالم مشهد يحبس الانفاس شباب يمنيون يتقافزون بشكل جنوني إلى وسط سيول جارفة وجرارة في سائلة العاصمة صنعاء

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