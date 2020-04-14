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عدن - ياسمين التهامي - كاميرا تلفزيون حضرموت ترصد صورا جوية جميلة ونادرة لمدينة المكلا تظهر التزام المواطنون بمنع التجوال.. شاهد !

امتثلت محافظة حضرموت لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول.

وباشرت الجهات المعنية بمنع التجول مهامها في طرقات وميادين وشوارع المحافظة لضمان بدء تطبيق القرار، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

جديد اب برس

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ورصد تلفزيون المحافظة الحكومي التزام أهالي المحافظة بقرار موعد منع التجول، حيث خلت شوارع وميادين المحافظة من السيارات والمارة، كما انعدمت حركة المرور في الكورنيش قبل موعد منع التجول بنحو ساعة كاملة.

وكانت قد أعلنت السلطات في حضرموت، الثلاثاء، حظر تجوال ليلي في أكبر المحافظات الواقعة شرقي اليمن، اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال محافظ حضرموت، فرج البحسني، في تعميم حصلت الأناضول على نسخة منه: "نعلن عن حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الخميس، وذلك ابتداءً من الساعة 4 عصرا إلى 4 فجرا".

وأضاف: "سنعلن لاحقا ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة".

وكلف المحافظ قيادة الجيش والأمن بالمحافظة بوضع خطة لاتخاذ إجراءات رادعة من أجل تنفيذ القرار.

واستثنى القرار من الحظر كلا من الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ (المعنية بمكافحة كورونا) لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.