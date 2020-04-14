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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"مقتل نحو 30 من عناصر ميليشيا الحوثي وثلاثة من الجيش الوطني في معارك غربي مارب تفاصيل !

قتل نحو 30 من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بعدة جبهات غربي محافظة مارب. جديد اب برس Advertisements وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين، إن مسلحي الميليشيا شنوا اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في جبهات "الجدفر" و"وادي اللسان" غربي محافظة "مارب" على الحدود مع محافظة "الجوف". وأضاف المصدر أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت للهجوم وخاضت معارك عنيفة استمرت لأكثر من 10 ساعات. وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من كسر الهجوم الحوثي، وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 30 من عناصر الميليشيا، كما اغتنم أفراد الجيش عربتين عسكريتين وعتاد متنوع، فيما لم تذكر المصادر عدد الضحايا في صفوف الجيش والمقاومة.

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