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عدن - ياسمين التهامي - نجح قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي، في رعاية اتفاق بين قوات هادي والانتقالي بأستلام اول مدينة جنوبية لقوات الشرعية بدون قتال تنفيذا لاتفاق الرياض شاهد !

نجح قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي، في رعاية اتفاق بين قوات هادي والانتقالي، قضى بتسليم الأخيرة مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، للشرعية. وبحسب مصادر في حكومة هادي فإن وفداً سعودياً يضم عدداً من القيادات العسكرية اجتمع، الثلاثاء، في مدينة شقرة مع ممثلين عن طرفي الصراع، وانتهى بإلزام الانتقالي بتسليم المدينة بدون صراع تحت مبرر تنفيذ اتفاق الرياض. جديد اب برس Advertisements ولم يعلق الانتقالي رسمياً على تلك التصريحات، إلا أن تغريدة لهاني بن بريك، نائب رئيس المجلس أكدت أن المجلس لن يدخل في صراع جنوبي جنوبي في شقرة، في إشارة لمباركة غير مباشرة للاتفاق السعودي. يشار إلى أن المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، يرفض بشكل علني تسليم المناطق التي تقع تحت سيطرته للشرعية، رغم التزامه بذلك في مفاوضات جدة التي تمخض عنها اتفاق الرياض.

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