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عدن - ياسمين التهامي - أثار زوجان كنديان، حالة من الغضب الشديد، بعد أن نشرا صورتهما وهما يقبلان بعضهما في الغابة وهكذا كانت النهاية صادمة (شاهد)"



أثار زوجان كنديان، حالة من الغضب الشديد، بعد أن نشرا صورتهما وهما يقبلان بعضهما البعض، بجانب أسد تم قتله للتو فى رحلة سفارى فى جنوب إفريقيا، وظهرا غير مبالين على الإطلاق لقتل الأسد. جديد اب برس Advertisements دارين وكارولين كارتر، من إدمونتون، ألبرتا، كانا يشاركان في جولة نظمتها Legelela Safaris عندما أطلقا النار وقتلا الأسد، وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكتب الزوجان أسفل الصورة: "العمل الشاق في شمس كالاهاري الحارة". تظهر صور أخرى لنفس الزوجين أمام أسد ميت آخر، مكتوب عليها: "لا يوجد شيء مثل مطاردة ملك الغابة في رمال كالاهاري".

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