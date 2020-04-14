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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..كارثة مرعبة وقعت قبل قليل وقصمت ظهر الرئيس هادي وجعلت عودته للجنوب من عاشر المستحيلات، والقوات السعودية لن تستطيع حمايته( صورة )

أنضم لواء كامل في محافظة سقطرى إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في انقلاب واضح على الشرعية والوطن والشعب بعد تواطئ واضح من قيادات في الشرعية. وكشف مصدر مطلع أن اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى أعلن الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي وتأييده ورفع صور قادة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك تم بتواطئ من قيادات في الشرعية أبرزها معين عبدالملك رئيس الوزراء الذي يعد اليد اليمين للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة..أمير قطر يتلقى قبل قليل خبر كارثي من هذا المنظمة الدولية ..والسعودية والامارات يطيرون فرحا لأنهم كانو يحلمون ان يتحقق ذلك ورد للتو ...السلطات السعودية تثير الرعب والهلع في كل المدن السعودية وتعلن قبل قليل عن هذا العدد المخيف للمصابين بفيروس كورنا القاتل ( تعرف على عدد المصابين ) Advertisements اول رئيس دولة يؤكد علاج فعال لفيروس كورونا القاتل ويقسم بالله ان احد من مواطنيه او المقيمين في بلده سيموت بالفيروس وردنا الان ..الموت يفجع الملك سلمان ، وبيان عاجل من الديوان الملكي السعودي والحزن يعم المدن السعودية كلها خليجية تقتل زوجها وتهز المجتمع الخليجي، ليس لأنها قتلته بطريقة وحشية لا تخطر على بال ابليس، بل لأن مافعلته بالجثة هو المرعب والمخيف ..لن تصدق مافعلت عبد الملك الحوثي يوافق على اطلاق سراح 40 اسير مقابل أسير واحد فقط في قبضة الشرعية رغم ان الاسير ليس قائد عسكري ولا مشرف ( صورة + الاسم ) من جانبه اعتبر الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي انضمام اللواء الأول مشاة بحري للقوات المسلحة الجنوبية وإعلان تأييده للمجلس الانتقالي بأنه صفعة للإخوان ومشاريعهم. وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر: سقطرى توجه صفعة للإخوان ومشاريعهم الفاشلة والمدمرة، حيث أعلن اللواء الأول مشاة بحري في سقطرى انضمامه للقوات الجنوبية وهو يتكون من 5 كتائب، بينها كتيبة ٣ ، وكتيبة مدرعات، وكتيبة دفاع وكتيبة نوجد والشرطة العسكرية.

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