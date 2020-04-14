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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..أمير قطر يتلقى قبل قليل خبر كارثي من هذا المنظمة الدولية ..والسعودية والامارات يطيرون فرحا لأنهم كانو يحلمون ان يتحقق ذلك

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