شكرا لبحثكم عن خبر هكذا تم إخراج اسرة الزنداني من منزل الشهيد بعدن .. وثيقة وفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام قوة أمنية ظهر يوم الثلاثاء فلة تعود لنائب رئيس هيئة الاركان العامة السابق المتوفي اللواء صالح الزنداني وتقوم بطرد أسرته من الفلة الواقعة في جولدمور .

وظهر بالفيديو صوت نساء تعلن بالقول (هذه البلطجة على المكالف , نحنا عوائل , شوفوا كيف يسوو فينا في بيت الشهيد الزنداني).

مشيرة الأسرة بأن القوة قامت بطردهم من المنزل بقوة السلاح .

حقيقة أخرى

وأشارت مصادر أخرى بأن ما حدث في فلة الزنداني سببه مشاكل أسرية بين أولاد الزوجة الأولى وابناء الزوجة الثانية وإغلاق الفلة كان بقرار من النيابة العامة وفق شكوى تقدمت بها الزوجة كون الفلة تعود لها لكن عائلة الزوجة الأولى يرفضون الخروج منها إلى جانب وجود خلافات كبيرة بينهم على الورث.

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فقررت النيابة اغلاق الفله لحين يتم الفصل بينهم بالمحكمة.