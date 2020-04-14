إجتماع في محافظة الحديدة يناقش الإستعدادات لمجابهة جائحة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش إجتماع عقد اليوم في ديوان السلطة المحلية بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، برئاسة محافظ المحافظة، الدكتور الحسن علي طاهر، الاستعدادات الطبية الجارية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المناطق المحررة بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة، وليد القديمي، إلى مدى الجاهزية الفنية للمحجر الصحي في الوحدة الصحية بقرية الوعرة ونوعية التجهيزات والمستلزمات الطبية والكادر الطبي والفني، والاستعدادات العاجلة والاستراتيجية للبدء بتفعيل العمل في المراكز الصحية التابعة للمديرية وتغطية احتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية. Advertisements وشدد علی ضرورة تظافر كافة الجهود الصحية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات التطوعية والحملات الإعلامية والتثقيفية والتوعوية وتوحيد الرؤی والخطط لمجابهة ومواجهة كورونا بما فيها توفير أجهزة السلامة المهنية للجميع. كما ناقش الإجتماع الإعتداءات المتكررة على الأراضي في مديرية الخوخة ووضع حد لها. ووجه محافظ الحديدة كافة الجهات المعنية بالتعامل بحزم في هذا الملف واستخدام كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأراضي العامة والخاصة .

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