رئيس تحرير مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار "فرصة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن حزب الإصلاح يُعد جزء من المشكلة داخل اليمن، فى ظل عدم انسياق ميليشيا الحوثي، وعدم تنفيذ أياً من الاتفاقيات السابقة، والتى من بينها جينيف 1 وجينيف 2، لافتاً إلى أن كل قرار يتبعه اختراق من جانب عناصر مليشيا الحوثي.



وأضاف مُحسن، عبر برنامج المشهد المُذاع على فضائية النيل للأخبار، أن الشعب اليمني ينظر إلى مبادرة المملكة العربية السعودية بأنها فرصة، فى ظل أن العالم أجمع اتحد لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، إلى أن الوضع الصحي داخل اليمن ينذر بكارثة إنسانية فى ظل الوضع الصحي المتهالك، ولابد أن تكون هناك مواجهة جماعية.

وطالب مُحسن بضرورة إيجاد طريق للممرات الآمنه وإيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، فى ظل وجود تقارير سياسية واستخباراتيه تؤكد وجود إصابات بكورونا فى المناطق تحت سيطرة الحوثيين، فلابد من وجود حلول للحفاظ على أبناء الشعب اليمني.

واستكمل مُحسن، لابد أن يكون هناك صوت عقل، داخل الحوثيين، ولابد من الانسياق إلى صوت العقل والوطن، ولا وجود الآن لأي مكاسب سياسية، خاصة بعد 4 أيام منذ الإعلان عن مبادرة التحالف العربي، إلا أن قصف الحوثيين مستمر، مُتلفظاً “كنا نتظر التزام الحوثيين”.