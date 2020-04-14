تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
الضالع - الخليج 365
تجددت الإشتباكات بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بجبهة الجب الإستراتيجية جنوب غربي مديرية قعطبة.
وبحسب العقيد وضاح الأزرقي ، فإن جبهة الجب الإستراتيجية تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية تستخدم فيها المضادات الجوية والأسلحة الرشاشة و عيارات نارية أخرى.
و طبقا للعقيد وضاح الأزرقي، فان الإشتباكات تأتي بعد محاولات حوثية بالتوغل لإستحداث ثكنات عسكرية جديدة على التخوم الشمالي لمحيط معسكر الجب ، الذي سيطرت عليه القوات الجنوبية المشتركة على هامش معركة أغسطس الماضي.
وتعد جبهة الجب الإستراتيجية شمال غربي قعطبة شمالي محافظة الضالع واحدة من أشرس جبهات القتال بالضالع ، و تربط جبهات العمق الغربي للضالع بجبهات شرقي الحشأ
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