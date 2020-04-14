جمال مُحسن: لابد من الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، تعليقاً على مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار فى اليمن، بضرورة الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار والوصول لحل لإنقاذ الشعب اليمني، فى ظل انتشار فيرو كورونا، وتسجيل حضرموت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف مُحسن، عبر برنامج المشهد المُذاع على فضائية النيل للاخبار المصرية، إن قوات التحالف العربي تعمل منذ الساعات الأولي، لبدء الحرب داخل اليمن، للوصول إلى تسوية سياسية لتمكين الأطراف فى المشاركة فى حكم اليمن، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي فى الحرب التدخل الإيراني فى اليمن وإحداث انقلاب على السلطة الشرعية. وهو ما ادي إلى تشكيل التحالف العربي.

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وأشار رئيس تحرير الخليج 365، الذراع الإيراني تم قطعها، وتم بالفعل إيقاف النفوذ الإيراني، ولكن يبقي الوصول إلى حل سياسي واقعي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن، تسجيل 95 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن من قبل المليشيا الحوثية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان، مساء أمس الاثنين، نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الخروضات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد، استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.