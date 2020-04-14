جمال مُحسن يُطالب بإعادة النظر فى استراتيجية لإنهاء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن هناك أحزاب سياسية لا تعمل بصورة واضحة، فى ظل وجود أطراف سياسية لا تريد الوصول إلى حلول سلمية داخل الأراضي اليمنية.

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وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج المشهد المُذاع على فضائية النيل للأخبار المصرية، إن الحوثيين لم يلتزموا بأياً من الاتفاقيات، على مدار السنوات الماضية، فى ظل استمرار الانتهاكات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني، يوماً بعد يوم.

وأضاف مُحسن، خلال حديثه، أن اتفاق الرياض كان يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الحوثي، ولكنه لم يحدث، مُشيراً لابد أن نقف على حقيقة واحدة وهى توحيد الصفوف.

ولفت رئيس تحرير الخليج 365 إلى أنه تم تحريرمعظم المحافظات الجنوبية، خلال الخمس سنوات الماضية، مقابل أنه لم يتم تحرير أى محافظة شمالية، وهذا يضعنا أمام علامات استفهام، مُطالباً بضرورة إعادة النظر فى استراتيجية لإنهاء الحرب.