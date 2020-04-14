شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الأرصاد تعلن عن أمطار قادمة هي الأكثر والأشد غزارة في تاريخ البلاد وسيول جارفة في هذه المناطق وتحذير طارئ لكافة المواطنين.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة والشديدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

وأوضح المركز في نشرة تحذيرية صباح اليوم، أن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد، وقد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

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وذكر المركز أن الأمطار ستهطل خصوصاً على المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية وكذلك على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

الأرصاد تعلن أمطار قادمة وسيول جارفة

وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق من هطول الأمطار الغزيرة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك من العواصف الرعدية والرياح الشديدة، داعياً إلى عدم العبور في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأشار المركز إلى أن أمطاراً بعضها كانت غزيرة هطلت يوم الإثنين على العديد من المحافظات ما أدى إلى تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومنها ما حدث في العاصمة صنعاء من تدفق كبير للسيول والذي أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الاثنين، سقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بكافة المناطق.

وامتلأت شوارع جنوب العاصمة بسيول الأمطار التي استمرت منذ صباح الاثنين، حيث تدفقت مياه السيول من مديريات صنعاء “سنحان، جحانة، خولان” إلى أحياء في أمانة العاصمة “شميلة، خولان، الحثيلي، صنعاء القديمة، الصافية، وشارع تعز” وشوارع أخرى.

وجرفت السيول القوية جدا بشارع خولان وشارع تعز من جهة دار الحيد عشرات السيارات، وبسطات الباعة المتجولين وقطعت معظم الشوارع فيما مئات السيارات متراكمة إلى ما بعد جولة الحثيلي؛ نتيجة لفيضان مياه الأمطار التي غمرت المنازل.

وتسببت السيول في أضرار بالغة وغرق عشرات السيارات وعدد من المنازل والمحلات التجارية، بينما لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء تلك السيول.