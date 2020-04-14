شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : وزارة الصحة في العاصمة "صنعاء" تكشف عن اجراءات طارئة والاعلان عن اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع ، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء الدكتور طه المتوكل، الجوانب المتعلقة بتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتطرق الاجتماع، إلى مهام اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة وباء كورونا ودورها في تقديم المشورة العلمية دعماً لصناع القرار في مواجهة هذا الفيروس وكذا تقييم المخاطر للتخفيف من التهديد الذي تشكله فيروسات الجهاز التنفسي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وفي الاجتماع تطرق وزير الصحة في حكومة صنعاء إلى الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وضعف الإمكانيات بسبب انهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض. واستعرض الإجراءات العاجلة ضمن استعدادات الوزارة لتهيئة القطاع الصحي وتعزيز التوعية والجانب الإعلامي والتنسيق القطاعي بين مختلف الجهات لمواجهة فيروس كورونا. وأكد الوزير المتوكل أن تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية من الإخصائيين والاستشاريين في الأمراض التنفسية والوبائيات والمعنيين من الوزارة جاء نتيجة تهديدات الأمراض التنفسية ” COVID19″ . وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة الأدلة الوطنية والبروتوكولات الإرشادية لمواجهة الوباء ووضع آلية صحية لمعالجة ومكافحة الفيروس. كما استعرض وزير الصحة، مرحلة التأهب والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا خاصة ما يتعلق بالمباني والتجهيزات والكادر الطبي وغيرها. وجدد التأكيد على أهمية توحيد المنهج التوعوي الصحي لمواجهة فيروس كورونا.. مشيراً إلى دور اللجنة العلمية في المساهمة في التوعية والتعبئة المجتمعية وحشد الموارد البشرية الصحية لمواجهة فيروس كورونا. ووجه اللجنة العلمية بالاطلاع على دليل الإجراءات والخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا وإيجاد آلية عمل موحدة في تأدية مهامها. يأتي ذلك بعد ان سجلت أول إصابة بفيروس كورونا صباح الجمعة الماضية، في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك بعد إجراء الفحوصات لأحد الوافدين من خارج مدينة الشحر.

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