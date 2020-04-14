شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تم تجربتة واثبت فاعليته القوية.. الاعلان عن تطوير علاج فعال للقضاء على "كورونا".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور طلال النصولي - الناطق الرسمي باسم الكلية الأمريكية لأمراض الحساسية و الربو - إنه تم الحصول على دواء قوي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وقال "النصولي" - وهو طبيب أمريكي من أصل لبناني - في تصريحات متلفزة: إذا كنا نتكلم عن لقاح فإنه لن يكون جاهزا قبل سنة أو سنة ونصف ، لكن اليوم أظهرت تجربة تمت على عدد من الحالات الحرجة التي وضعت على أجهزة التنفس لتدهورها وجود دواء فعال. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وأضاف: الدواء الذي أقصده هو الريمدسفير .. تم إعطاؤه لـ53 مريضا كان أغلبهم على وشك الموت ، وكانت النتيجة أن 69% منهم تعافوا تماما من المرض فيما توفي 18% منهم فقط . وتابع: هذه التجربة تكتسب أهميتها كونها أجريت على أشخاص كانت حالتهم ميئوس منها تماما لكنهم تعافوا. واستدرك: التجربة على المرضى تمت في 3 دول وهم أمريكا وكندا واليابات .. وسيتم توسيعها قريبا بعد النتائج التي حققتها.

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