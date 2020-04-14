عــــاجل : حكومة صنعاء تكشف لليمنيين عن مفاجأة اقتصادية غير متوقعة.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، أوضاع الوزارة وأبرز ما تضمنه تقرير الأداء للعام المنصرم وخطتها للفترة المتبقية من العام الجاري.

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وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء، الدراسة الاستراتيجية التنموية التي أعدتها الوزارة لتنمية زراعة البن وحجم الإنتاج السنوي ودور هذا المحصول النقدي في الاقتصاد الوطني.

وجرى استعراض أنشطة الوزارة والمؤسسات التابعة لها وجهودها لتطوير القطاع الزراعي وكذا تفعيل عملية تحصيل الإيرادات وفقا للأوعية القانونية المحددة، فضلا عن خطة الوزارة للاستفادة من موسم الأمطار الحالي وحصادها على النحو السليم لفائدة ري المحاصيل بما في ذلك الأشجار التي تم زراعتها هذا العام البالغ عددها مليوني شجرة مع إيلاء عناية خاصة لإعداد اللوائح المنظمة لهذه العملية والتي تضمن ديمومة العمل.

ونوه رئيس الوزراء بمجمل المهام والأعمال التي تقوم بها وزارة الزراعة والري ومؤسساتها خلال الظرف الراهن الذي يمر به الوطن.

وأشاد بالدراسة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتطوير زراعة البن اليمني واستعادة مكانته في خارطة البن الدولية.

ووجه الوزارة العمل بكل الوسائل المتاحة لتطوير عملية حصاد مياه الأمطار والاستفادة من السيول لفائدة تغذية المياه الجوفية وري المزروعات بما في ذلك أشجار البن واللوزيات والأشجار الحراجية التي تم زراعتها خلال موسم التشجير 2020م.

وحث رئيس الوزراء، وزارة الزراعة، على إيلاء عناية خاصة لتنمية الوديان الرئيسة التي تمتلك مصادر مياه دائمة لصالح الأمن الغذائي.