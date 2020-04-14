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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? عاجل" من السلطات السعودية الى القيادة في عدن ( لتسليم عدن بدون قتال)! جديد اب برس Advertisements ​ صول لجنه سعوديه وصاطه الا مقر العرقوب وقاده من الانتقالي فضل حسن وجواس وعلي الكود وعدة قيادات لتسليم عدن بدون نزاع

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