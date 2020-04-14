اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل" من السلطات السعودية الى القيادة في عدن ( لتسليم عدن بدون قتال)!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" من السلطات الى القيادة في عدن ( لتسليم عدن بدون قتال)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020?

عاجل" من السلطات السعودية الى القيادة في عدن ( لتسليم عدن بدون قتال)!

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صول لجنه سعوديه وصاطه الا مقر العرقوب وقاده من الانتقالي فضل حسن وجواس وعلي الكود وعدة قيادات لتسليم عدن بدون نزاع

bf414aa38e.jpg
fbe71abccc.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" من السلطات السعودية الى القيادة في عدن ( لتسليم عدن بدون قتال)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا