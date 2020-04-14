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عدن - ياسمين التهامي - تظور العدوى بفيروس كورونا في الحجر الصحي تفاصيل هامة !

أثار وصول عدوى فيروس كورونا المستجد إلى إمرأة أمريكية ، العديد من التساؤلات بالرغم من إلتزامها المنزل لنحو 4 أسابيع وتطبيق قواعد التباعد الجسدي والاجتماعي حتى مع أفراد أسرتها .

ووفقا لما نشرته ” سكاي نيوز ” فقد اصيبت سيدة امريكية تدعى راشيل برومرت بعدوى فيروس كورونا المستجد ، دون سبب واضح بعد خضوعها لفحص الفيروس .

جديد اب برس

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وقالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف مارس الماضي، عندما ذهبت إلى الصيدلية لشراء دواء،لكن “شيئا ما” أدى إلى إصابة السيدة الأميركية بالفيروس، وهذا “الشيء” قيد البحث والتحري حاليا.

وتشتبه راشيل في أنها أصيب بكورونا نتيجة لمسها كيس متجر البقالة الذي وضع على عتبة منزلها. ومما يؤكد شكوكها أن المرأة التي جلبت الكيس مصابة هي الأخرى بالفيروس.

وقالت: “كنت أعتقد أنني أفعل كل شيء بالشكل الصحيح (لتفادي كورونا). بالكاد كان لدي اتصال بالآخرين. لم ألمس المرأة التي توزع أغراض البقالة، لكنها أضافت أنها لم تكن ترتدي قفازات عندما أدخلت أكياس البقالة إلى منزلها.