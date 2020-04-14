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عدن - ياسمين التهامي - لهذة الاسباب تم إيقاف المسلسل الخليجي ” أم هارون” لحياة الفهد في رمضان 2020 تفاصيل وحقائق !

نفت مصادر ما يثار حالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول إيقاف عرض مسلسل ” أم هارون” للفنانة حياة الفهد من قبل وزارة الإعلام الكويتية. وقال أحد العاملين في فريق عمل المسلسل ” ما يروج له البعض شائعات لا أساس لها من الصحة لسببين الأول أن العمل صور بالكامل في الإمارات لذلك لم نكن في حاجة للحصول على إجازة النص من وزاة الإعلام بالكويت ، والسبب الثاني أن المسلسل لن يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت أو إحدى الفضائيات الخاصة بالكويت. لذلك لم نتقدم بطلب لإجازة العمل محلياً.

جديد اب برس

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والمسلسل الذي تصدى لكتابته الأخوان علي ومحمد شمس كان يحمل اسم “أم شاؤول”، وتدور أحداثه حول امرأة يهودية عاشت خلال فترة زمنية ما في الخليج، ويشهد المسلسل مشاركة نخبة من النجوم في توليفة جديدة، فهناك أسماء تتعاون معهم الفهد للمرة الأولى، وآخرون تجدد الثقة فيهم، بعدما قدموا معاً العديد من المشاريع المميزة.

ذكر أن مسلسل “أم هارون” بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد، ومن تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج محمد العدل .