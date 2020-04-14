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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بالفيديو" هذة الحادثة في دولة عربية" سيارة تجوب شوارعها بمكبرات الصوت تدعو المواطنين للتوبة قبل هلاكهم شاهد الفيديو !
أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل، سيارة إذاعة كبيرة تجوب في مدينة صيدا اللبنانية، لتحث الناس على الرجوع الى الله والتمسك بتعاليم الدين وترك المعاصي.
وأظهر المقطع صوت من داخل قول سيارة الإذاعة يصرخ: “إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسكم”
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وأضاف: “أوصيكم أخواني بالله بالتوبة لله عز وجل، وكثرة الاستغفار وكثرة الذكر والتوبة لله عز وجل، لعل الله يرفع عنا هذا الوباء”.
واستمرت السيارة المتنقلة ببث صوت تسجيل لأحد المشايخ يروي تراتيل قرآنية وعبارات تحث الناس على الخضوع لله والتوبة له وترك المعاصي والآثام.
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