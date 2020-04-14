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عاجل اليوم الثلثاء" بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بمناطق سيطرة المليشيات عن طريق بنك الكريمي "

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل اليوم الثلثاء" بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بمناطق سيطرة المليشيات عن طريق بنك الكريمي "

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المحافظات غير محررة لشهر فبراير 2020م، وذلك يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020م.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس  الهيئة علي الهدار ، إن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق الغير محررة تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ودعا المتقاعدين التوجه إلى بنك الكريمي في كافة فروعه في الجمهورية مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم كاملة غير منقوصة  بعد أن تمت الموافقة على تحويلها من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق الغير محررة بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.

وأهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بسرعة الإبلاغ عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف معاشاتهم أو فرض أي رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لأخر شهر تم استلامه..مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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