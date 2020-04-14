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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول رئيس دولة يؤكد علاج فعال لفيروس كورونا القاتل ويقسم بالله ان احد من مواطنيه او المقيمين في بلده سيموت بالفيروس

كذّب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكانشيكنو، وجود وفيات في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد COVID19؛ لافتًا إلى إن الوفيات التي وقعت في بلاده ونُسبت للفيروس وقعت لمرضى كانوا يعانون أمراضًا مزمنة مثل الفشل الرئوي والسكري وأمراض القلب.



وأوضح "لوكانشيكنو"، إنه تم العثور على علاج للفيروس؛ متعهدًا بأن "أحدًا لن يموت في بلاده بسبب كورونا"، الذي أودى بحياة نحو 120 ألف إنسان على مستوى العالم حتى الآن؛ فيما لم يكشف تفاصيل هذا العلاج أو موعد بدء استخدامه، وتجاهل تحذيرات الأطباء وناشطي حقوق الإنسان.

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وفي وقت سابق، ادعى الرئيس البيلاروسي، أنه يمكن علاج كورونا عن طريق شرب "الفودكا"، أو قيادة جرار زراعي، أو الذهاب إلى الساونا، أو اللعب مع الماعز الصغير، ورفض وقف مباريات كرة القدم وهوكي الجليد؛ فيما كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 29 حالة وفاة في بيلاروسيا جراء الفيروس، إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف إصابة.