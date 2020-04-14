مأرب: إغلاق مؤقت لأسواق القات ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، إغلاق أسواق القات في مدينة مأرب بصورة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، وضم مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حميد وقائد الشرطة العسكرية العميد ناجي منيف ومدير امن المدينة العقيد عبد الرحمن شبين وعقال أسواق القات بالمدينة.

وشدد مفتاح على ضرورة الالتزام بأمر إغلاق أسواق القات داخل المدينة والذي يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها لجنة الطوارئ بهدف منع الازدحام وتلافي انتقال أي حالة عدوى قد تظهر مستقبلا.

وأشار إلى أن دور رجال الأمن سيكون مساند وداعم لتطبيق القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم وتوحيد الجهود لتنفيذ خطة الطوارئ.

من جانبهم، أبدى عقال أسواق القات استعدادهم لتنفيذ التوجيهات التي تصدرها السلطة المحلية وحرصهم على تجنيب المحافظة من مخاطر كورونا.



