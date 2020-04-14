مدير شرطة الحديدة: المليشيا الانقلابية مستمرة في خرق الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مدير شرطة محافظة الحديدة عضو الفريق الحكومي لإعادة الإنتشار العميد نجيب ورق"إن مليشيا الحوثي الانقلابية صعدت من خروقاتها وإنتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، أضاف العميد ورق، خلال زيارته،اليوم، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة"ان المليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، وواصلت استهداف الاحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

الى ذلك دشن مدير شرطة الحديدة، حملة التوعوية الوقائية بوباء كورونا، بين أفراد الشرطة وطرق الوقاية..مؤكدا خلال زيارته لعدد من أقسام الشرطة والنقاط الأمنية بمديريات الساحل، أهمية الالتزام بالطرق السليمة والصحيحة للوقاية.