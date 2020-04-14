شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن يكشف صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية.

Advertisements وقال بنش على موقع التواصل الإجتماعي: نفى مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية بان استدعاء عدد من موظفي المالية من قبل نيابة صيرة الابتدائية هو لغرض الضغط لصرف مرتبات القضاة المرتبطين بالحوثيين . وأوضح المصدر بان النيابة أستدعت عدد من الموظفين لسماع أقوالهم عن واقعة الامتناع عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وعند رفضهم الحضور اصدر بحقهم أوامر قبض وأكد المصدر بان توقيف العمل في الوزارة وتعطيل العمل في مرفق عام إحتجاجاً على أوامر قضائية يضع من يقف خلفه تحت طائلة المسالة القانونية.

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