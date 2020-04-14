شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : تحذير جديد وطارئ لكافة المواطنين في العاصمة "صنعاء" ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في نداء عاجل عبر موقع “أفق نيوز” دعا مواطنون من مديريتي سنحان وخولان اخوانهم المواطنين أخذ الحيطة والحذر كون هناك أمطار غزيرة وأشد من أمطار يوم أمس الإثنين.

مؤكدين أن هناك سيول جارفة قادمة الى العاصمة صنعاء وعليهم أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأماكن المخصصة بمرور السيول.

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وحول ما أشيع يوم أمس عن انفجار سد شاحك، أكد مواطنون أن ذلك مجرد إشاعة ليس لها أساس من الصحة وان السد خالي من المياه منذ اكثر من عشر سنوات حيث اختلف عليه أصحاب المنطقة وقتل حينها شخصان ولم تدخل إليه المياه منذ ذلك الحين.

وشهدت العاصمة صنعاء يوم أمس ومديريات محافظة صنعاء وعدد من المحافظات أمطار شديدة تسببت في جرف عدد من المنازل المحاذية للسائلة باتجاه الحئيلي وشارع الخمسين.

وكان موقع أفق نيوز أصدر أول تحذير للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر.