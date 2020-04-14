شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يزف بشرى سارة إلى جميع الموظفين ويعلن موعد صرف المرتبات. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بعدن عن تحويل المبلغ المخصص لصرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي تديرها حكومة الانقاذ، لشهر فبرائر/شباط الماضي.

و وجهت الهيئة مذكرة للبنك المركزي بعدن، أمس الاثنين 13 إبريل/نيسان 2020، بخفض مبلغ و قدره مليار و 978 مليون و 593 ألف و 53 ريال، من حساب الهيئة لدى البنك، إلى حساب بنك الكريمي، لصرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي تديرها حكومة الانقاذ.

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و كانت معاشات لمتقاعدين المدنيين التي تصرف من البنك المركزي بعدن، قد توقفت منذ يناير/كانون ثان الماضي، على خلفية منع سلطات صنعاء التعامل بالطبعة الجديدة من العملة.