شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاول مرة ظاهرة غريبة تظهر في سماء العاصمة "صنعاء".. ( صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية بظهور ظاهرة غريبة عصر اليوم الثلاثاء في سماء العاصمة صنعاء.

وبحسب السكان فقد ظهر قوس قزح بشكل دائري حول الشمس في صورة نادرة الحدوث.

وأكد فيزيائيين أن هذه الظاهرة طبيعية و تسمى بـ”هالة رامبو” وهي ظاهرة فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، ويظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجدير ذكره أن صنعاء تشهد هطول أمطار مستمر خلال الأيام الأخيرة كما شهدت يوم أمس الاثنين حالة تدفق كبيرة للسيول أدت إلى جرف العديد من السيارات وتضرر العديد من المنازل والأسواق التجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لاول مرة ظاهرة غريبة تظهر في سماء العاصمة "صنعاء".. ( صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.