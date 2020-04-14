شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات من العيار الثقيل في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء أسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب العشرات من الحوثيين خلال المواجهات الدامية التي تشهدها صفوف المقاتلين الحوثيين فى جبهات مأرب والجوف والبيضاء .

وقالت مصادر طبية " للمشهد اليمني" اليوم الثلاثاء، أن غضب شعبي عارم في صفوف الأهالي وخاصة أقارب القتلى الحوثيين بعد التغرير بعدد من أبنائهم من هول المنظر بعد الوصول إلى المستشفيات لأخذ جثث قتلاهم المتناثرة .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

بعد إنهاء "هيئة الأمر بالمعروف".. قرار صادم محمد بن سلمان بشأن مؤسسة دينية كبرى في السعودية

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

Advertisements

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر أن العديد من الأهالي اوضحوا أن الحوثيين أخذوا أبنائهم عنوة دون أي موافقة لهم بينما كان في السابق لا يسمح لأي شاب بالانضمام إلى الجيش إلا بعد موافقة ولي أمره .

وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي قامت بأكبر عملية اختطاف للشباب والتغرير بهم وقتلهم فى حرب عبثية، لم تشهدها اليمن من قبل سوف يتم تدريسها للأجيال القادمة، لكشف إجرام ودموية المليشيا الحوثية .

هذا وتلقت جماعة الحوثي ضربة قاصمة وخاصة بعد مصرع القيادي الحوثي نعيم ناصر الرطب الجوفي قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لجماعة الحوثي، وإصابة نجل محافظ البيضاء المعين من جماعة الحوثي وغير المعترف به على محمد المنصوري وإصابة إبن بنته فارس المنصوري بجروح خطيرة في محافظة البيضاء، والتي تصفها جماعة الحوثي بالثقب الأسود والذي ابتلع العديد من الحوثيين .

ولقي القيادي المتحوث حسين عبد الباري الطالبي، مصرعه ويعد الطالبي ابن وكيل وزاراة الداخلية التابع للحوثيين، والغير معترف بها لشؤون الموارد البشرية والمالية ويعد من أكبر الداعمين جماعة الحوثي .

كما لقي القيادي السلالي محمد الشامي، والمكنى أبو هجوم، والقيادي السلالي أيضا المؤيد المكنى أبو نصر الله، مصرعهما مع العشرات من مرافقيهما، والذين مازالت جثثهم عالقة في أحد الجبال في جبهة صرواح الشموخ والبطولة غرب محافظة مأرب .

وتلقى زعيم الحوثيين ضربة موجعة بعد نباء مقتل القيادي الحوثي الكبير حسن عبد الله الجرادي والعشرات من أفراد كتيبته في الجوف، والتي فتحت ابوبها لاستدراج الحوثيين ودفنهم في صحاريها القاحلة، والتي لا تقبل العبودية بشموخ رجالها .

واعترفت جماعة الحوثي بمصرع العشرات من الحوثيين بينما مازالت تتكتم عن البقية وتدفن بعضهم في جنح الليل حتى لاتنهار الجبهة الداخلية ومن بين هؤلاء القتلى المعترف بهم :

- اسامة علي الجاكي -علي محمد علي حسين (طفل) - يونس صغير الملاهي - يحيى صالح صالح ناصر - المشرف مصطفى منصور محمد أحمد المنصور والذي يعد الثاني من إخوانه، ومازالت جماعة الحوثي تستدرج البقية لقتلهم - يوسف قائد محمد البندوري - أسامة علي غالب .