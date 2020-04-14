شكرا لمتابعة خبر عن معاوية بابطين يسيء للسعودية.. ومغردون يطالبون بمحاسبته ويطلقون هاشتاق بابطين يسيء للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ظهور ظاهرة غريبة في سماء صنعاء (صور وتفاصيل) قوات الجيش : تشن هجوم مباغت هو الاعنف يخلف قتلى وجرحى حوثيين بالضالع وردنا الان : مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات من العيار الثقيل في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء أسماء تفاصيل اجتماع عاصف لحكومة معين عبدالملك .. ومشادة كلامية بين الوزراء أثارها ”مجلي“ وسربها للاعلام وتقرير لـ”بن بريك“ يفاجئ ”المقدشي“ (وهذا تفاصيل ما حدث)

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