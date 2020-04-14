ليست السعودية ولا الامارات: عاجل"أصدرت ال #1740;وم الثلاثاء السفارة ال #1740;من #1740;ة في هذة الدولة الخليجية هذا البيان الهام للجالية اليمنية تفاصل وصور !

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عدن - ياسمين التهامي - ليست السعودية ولا الامارات: عاجل"أصدرت الیوم الثلاثاء السفارة الیمنیة في هذة الدولة الخليجية هذا البيان الهام للجالية اليمنية تفاصل وصور !

أصدرت الیوم الثلاثاء السفارة الیمنیة في المنامة تعمیما ھاما لأبناء الجالیة الیمنیة في

البحرین بخصوص جھود مكافحة فیروس كورونا.

وقالت السفارة في تغریدة على حسابھا في تویتر أن "مملكة البحرین اتخذت إجراءات

احترازیة وتدابیر وقائیة لحمایة ورعایة المواطنین والمقیمین بتوجیھات من ملك

البحرین حمد بن عیسى

ودعت السفارة المقیمین الیمنیین إلى الالتزام الصارم بالاجراءات الوقائیة والتعلیمات

الصادرة من وزارة الصحة البحرینیة ومتابعة موقعھا على الانترنت"

كما شددت الوزارة على من یشعر بعوارض المرض المعلن عنھا التزام مكانھ

والاتصال فورا على أرقام الطوارئ التابعة للصحة البحرینیة واتباع التعلیمات.

وأضافت السفارة أن المقیمین الیمنیین في البحرین یمكنھم التواصل بالسفارة عبر

أرقامھا أو بریدھا الالكتروني جديد اب برس Advertisements ​

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