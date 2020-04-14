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عدن - ياسمين التهامي - عاجل شاهد السبب الذي اجبر مسلحون الانتقالي" بأقتحام منزل الزنداني في قلب العاصمة ويخرجون أسرته إلى الشارع تفاصيل صادمة !

قالت مصادر محلیة بالعاصمة المؤقتة عدن، الیوم الثلاثاء، أن قوات تابعة للمجلس

الانتقالي الجنوبي، اقتحمت منزل اللواء الركن صالح الزنداني، نائب رئیس ھیئة

الاركان العامة السابق.

وقالت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن منزل الشھید الزنداني الواقع بحي جولدمور،

بمدیریة التواھي، تعرض لاقتحام بالمدرعات من قبل قوات تابعة للانتقالي و تم طرد

أولاده وزوجتھ منھ.

وأشارت المصادر الى أن مدرعة تتبع قوة من المجلس الانتقالي قامت بفتح باب

المنزل، قبل أن یقوم جندي باشھار سلاحھ في وجھ أسرة الزنداني، مطالبا لھا بالخروج

فورا .

جدیر بالذكر أن اللواء الزنداني استشھد جراء الضربة الصاروخیة الغادرة التي

استھدفت عرض عسكري بقاعدة العند منتصف العام الماضي، قبل سیطرة قوات

الانتقالي على المدینة، والذي أعلنت ملیشیا الحوثي مسؤولیتھا عن الضربة. جديد اب برس Advertisements ​

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