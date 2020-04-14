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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالوثائق" أعلنت الهيئة العامة للتأمنيات والمعاشات توجيهات بصرف مرتبات شهر فبراير (2020) عبر بنك الكريمي تفاصيل !

أعلنت الهيئة العامة للتأمنيات والمعاشات توجيهات بصرف مرتبات شهر فبراير (2020). وبحسب وثيقة أطلع عليها "واتس نيوز" وجهت الهيئة العامة للتأمنيات بخفض معاشات المتقاعدين والمقدرة بنحو 2 مليار ريال يمني عن طريق بنك الكريمي الإسلامي. جديد اب برس Advertisements ​ "واتس نيوز" ينشر نص وثيقة صرف المرتبات للمتقاعدين : خفض من حساب مركز الهيئة إلى حساب بنك الكريمي الإسلامي مقابل معاشات المتقاعدين للمحافظات الغير محررة لشهر فبراير 2020م . في البدء تهديكم أطيب التحايا متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم العملية وبالاشارة إلى الموضوع أعلاه ..

نرجو التوجيه بخفض مبلغ وقدره ( 1978593053) واحد مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثة وخمسون ريال يمني من حساب مركز الهيئة رقم ( 1001/15150) وإضافته إلى حساب بنك الكريمي الإسلامي رقم ( 1001-2003010-103)

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