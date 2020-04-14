شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اجمل صورة مذهلة التقطت للعاصمة صنعاء عقب هطول الامطار وتدفق السيول ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. اجمل صورة مذهلة التقطت للعاصمة صنعاء عقب هطول الامطار وتدفق السيول !

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" التقطت للعاصمة صنعاء امس الاثنين عقب هطول الامطار وتدفق السيول الى سائلة صنعاء القديمة .

جديد اب برس

Advertisements

​

وحازت "الصورة" التي رصدها محرر أبابيل نت، على اعجاب كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تم التقاطها من مبنى مرتفع في منطقة الطبري بالقرب من باب شعوب وسط العاصمة صنعاء.

وشهدت العاصمة صنعاء امس الاثنين هطول امطار غزيرة فيما تدفقت السيول من المناطق المجاورة للعاصمة مما ادى ارتفاع منسوب المياة في المجاري وتجاوزت الحواجز وغمرت عدد من الشوارع مجتاحة للمنازل والمحلات التجارية وخلفت دمار هائل في المنازل وكذلك وفاة شابي